Entrega de productos de Aruma “casi gratis” es falsa: contenido viralizado presenta inconsistencias

LO FALSO:

Aruma está entregando productos “casi gratis” al ingresar al link de un “programa oculto” compartido vía Facebook.

LO VERDADERO:

Existen inconsistencias tanto en las publicaciones de Facebook como en los comentarios relacionados al “programa oculto”, las cuales indicarían la falsedad del contenido: dos usuarias distintas lo han compartido en varias ocasiones, con ligeras modificaciones, pero con el mismo trasfondo; las imágenes que acompañan el post muestran productos que no se venden en Aruma Perú; las usuarias afirman que sus mamás trabajaron por 12 años en Aruma, pero la empresa opera en Perú desde el 2017; los enlaces compartidos no pertenecen al dominio oficial de Aruma (aruma.pe), sino a páginas externas; los comentarios de Facebook se repiten y varias cuentas indican pertenecer a otros países de Latinoamérica; se ofrece una “beauty box casi gratis”, pero cobran el envío; Aruma no ha publicado información oficial sobre este supuesto “programa oculto”.

En Facebook circulan publicaciones que denuncian supuestos despidos injustificados en Aruma, y se utilizan las historias como justificación para difundir un enlace a un presunto “programa oculto” de prueba de cosméticos. Los testimonios apelan a la indignación y la empatía del lector para legitimar los links, los cuales son presentados como un acto de desahogo o represalia. Sin embargo, se presentan inconsistencias que ponen en duda la veracidad del contenido viralizado. Tras el análisis del mismo, Verificador de La República se puso en contacto con Aruma. Sin embargo, hasta el momento del cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Contexto del contenido viralizado en redes sociales

En Facebook, algunas usuarias han compartido publicaciones en las que muestran productos de belleza y colocan en la descripción que, aparentemente, despidieron a sus mamás de Aruma después de 12 años de trabajo, sin explicaciones ni compensación, a solo un año de jubilarse.

Dos de las publicaciones más viralizadas en Facebook. | Foto: Facebook

Indican, además, que la empresa tiene un programa oculto de prueba de cosméticos, que es presentado como una “encuesta para clientes” para no hacerlo oficial y aparentemene no pagar a quienes participan.

Los empleados comparten un enlace, alguien responde la encuesta y, a cambio, recibe productos de Aruma “casi gratis”. Según las usuarias, sus mamás todavía tenían los enlaces, así que decidieron compartirlos en los comentarios de sus publicaciones como forma de desahogo por ser despedidas.

Enlaces del premio supuestamente otorgado por Aruma. | Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

A pesar de la llamativa historia, existen varias inconsistencias tanto en las publicaciones como en los comentarios, que indicarían la falsedad del contenido:

1. Dos usuarias distintas son las que comparten el mismo texto e imágenes reiteradas veces. La que está a nombre de Carla Flores lo hizo 2 veces, y la de Lucia Torres Riоs, 4. El contenido de algunas publicaciones ha sido alterado. Sin embargo, el trasfondo es el mismo.

Publicaciones compartidas por una cuenta a nombre de Carla Flores. | Foto: Facebook

Publicaciones compartidas por una cuenta a nombre de Lucia Torres Rios. | Foto: Facebook

Publicaciones compartidas por una cuenta a nombre de Lucia Torres Rios. | Foto: Facebook

2. En las imágenes se observan productos que NO se venden en Aruma Perú, tales como el limpiador espumoso Payot Pâte Grise, el tratamiento capilar de colágeno Elizavecca CER-100 Collagen Coating Protein Ion Injection, el protector solar de Frudia, entre otros más.

Productos que se ofrecen en el “programa oculto”, pero que no se venden en Aruma. | Foto: Facebook

3. En los textos compartidos se indica que las mamás fueron despedidas luego de trabajar por 12 años en Aruma. Sin embargo, esto no puede ser posible, pues la empresa entró al mercado peruano hace nueve años, en el 2017.

Afirmaciones de las usuarias, nota de la Cámara de Comercio de Lima y la primera publicación de Aruma en Facebook. | Foto: Facebook / Cámara de Comercio de Lima / Aruma

4. Los links compartidos por las usuarias, de ser reales, iniciarían con el dominio de Aruma: https://www.aruma.pe/. Sin embargo, los que muestran comienzan con https://choice.short.gy/, https://go-url.online/, https://go-store.wiki/, https://go-link.store y https://link-promo.online/

Links compartidos en Facebook difieren del dominio original de Aruma. | Foto: Aruma / Facebook

5. Los comentarios son los mismos en todas las publicaciones, lo único que cambia es la persona que los escribe. Varias cuentas, de hecho, tienen pocas fotos, pocas reacciones en sus publicaciones e indican que viven en otras partes de Latinoamérica, mas no en Perú.

Algunos de los comentarios repetidos en las publicaciones. | Foto: Facebook

Algunos perfiles que han comentado en las publicaciones no pertenecen a Perú. | Foto: Facebook

6. En algunos comentarios, usuarios le preguntan a las autoras de las publicaciones cuánto pagaron por la caja de productos, a lo que ellas responden: “Yo obtuve el beauty box prácticamente gratis; solo tuve que pagar S/ 40.21 (o en algunos casos, S/ 8.20) por el envío. Por lo que tengo entendido, el precio puede variar ligeramente según la región”. El publicitar este tipo de contenido “casi gratuito” y luego pedir dinero “por el envío” tras llenar el cuestionario compartido podría tratarse de una práctica de phishing.

Algunas publicaciones y comentarios en los que se detalla la información de este punto. | Foto: Facebook

7. Aruma NO ha realizado publicaciones respecto a este “programa oculto” a través de ninguna red social oficial.

Verificador de La República se puso en contacto con Aruma a través de diversos medios para corroborar la información. Sin embargo, hasta el momento de finalizada esta nota, no se obtuvo respuesta.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se han difundido publicaciones que denuncian despidos injustificados en Aruma, y se emplean como argumento para compartir enlaces a un supuesto “programa oculto” de prueba de cosméticos. Estas, tras generar indignación y empatía, intentan justificar la veracidad de los links compartidos. No obstante, diversas inconsistencias cuestionan la veracidad del contenido viralizado. Verificador de La República se contactó con Aruma, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.