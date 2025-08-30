Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y viento moderado.
domingo, 31 de agosto
13ºC
-15ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
14ºC
-13ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y viento moderado.
domingo, 31 de agosto
15ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
7ºC
Neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna.
domingo, 31 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
domingo, 31 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde ; neblina.
domingo, 31 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde ; neblina.
domingo, 31 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial al atardecer ; neblina.
domingo, 31 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado al atardecer ; neblina con tendencia a llovizna.
domingo, 31 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde ; neblina.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 31 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
10ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y viento moderado.
domingo, 31 de agosto
11ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas y viento moderado.