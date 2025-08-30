Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AYABACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
CHALACO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
CHULUCANAS - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
33ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
33ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
EL ALTO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y al atardecer.
domingo, 31 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y al atardecer.
HUANCABAMBA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día del por la tarde.
domingo, 31 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día del por la tarde.
HUARMACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
LANCONES - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
30ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y por la tarde.
MALACASI - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
PAITA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
PIURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
SALALA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
SECHURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
SULLANA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
TALARA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
domingo, 31 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.