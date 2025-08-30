Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.