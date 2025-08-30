HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 30 de agosto
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ACOBAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.

COLCABAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.

CUSICANCHA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.

HUACHOS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.

LIRCAY - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.

PAMPAS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.

PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.

SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.

TAMBO - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
Notas relacionadas
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

LEER MÁS
¡Adiós al DNI amarillo y azul! Reniec dispone emisión exclusiva de documento electrónico en todo el Perú

¡Adiós al DNI amarillo y azul! Reniec dispone emisión exclusiva de documento electrónico en todo el Perú

LEER MÁS
Fuerte incendio afecta vivienda en el Rímac: 10 unidades de bomberos atienden el siniestro

Fuerte incendio afecta vivienda en el Rímac: 10 unidades de bomberos atienden el siniestro

LEER MÁS
Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

Reniec solo emitirá DNI eléctrónico: guía completa para obtenerlo y qué pasa si aún tienes el DNI azul vigente

LEER MÁS
Balacera en San Martín de Porres tras intento de asalto a camión de comida: dos personas heridas

Balacera en San Martín de Porres tras intento de asalto a camión de comida: dos personas heridas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

La República seguirá como diario judicial de la Corte de Sullana

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota