Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 31 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 31 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 31 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 31 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
26ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
26ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 31 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 31 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 31 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 31 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
27ºC
-10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna , lluvia ligera y nieve ligera.
domingo, 31 de agosto
26ºC
-12ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna , ráfagas de viento , lluvia ligera y nieve ligera.
domingo, 31 de agosto
22ºC
-8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 31 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia , descenso de temperatura nocturna , ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
17ºC
-12ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.