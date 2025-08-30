Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera y descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 31 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia , nieve y ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia , nieve y ráfagas de viento.
domingo, 31 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia ligera y nieve ligera.
domingo, 31 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas.