Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 26 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, martes, 26 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
16ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
16ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto con tendencia a lluvia.
miércoles, 27 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con tendencia a lluvia.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 26 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
miércoles, 27 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia.