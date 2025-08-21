HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Sociedad

Temblor en Perú HOY, 21 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú HOY, 21 de agosto.
Temblor en Perú HOY, 21 de agosto. | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico.

Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY, 20 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

Temblor en Perú HOY, 20 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

LEER MÁS
Temblor de magnitud 5,3 remeció hoy Loreto, según IGP

Temblor de magnitud 5,3 remeció hoy Loreto, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 19 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú HOY, 19 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto en Lima y Callao: horarios del Metropolitano, Línea 1, AeroDirecto y corredores

Paro de transportistas del 21 de agosto en Lima y Callao: horarios del Metropolitano, Línea 1, AeroDirecto y corredores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Sociedad

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Centro Histórico de Lima cierra calles a autos de forma permanente: puntos de acceso, plazos y salvoconductos

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota