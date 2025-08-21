Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
14ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
14ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día variando a ráfagas de viento al atardecer.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
12ºC
-6ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
11ºC
-5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
17ºC
-3ºC
Durante el día cielo nublado parcial variando a cielo despejado.
viernes, 22 de agosto
18ºC
-2ºC
Durante el día cielo nublado parcial variando a cielo despejado.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
14ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
15ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado durante el día.
viernes, 22 de agosto
16ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
14ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
14ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
13ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
13ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
12ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día.
viernes, 22 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la noche.
viernes, 22 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo despejado con ráfagas de viento al atardecer.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
-5.8ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
18ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
17ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas y viento moderado.
viernes, 22 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
10ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día con nieve y viento moderado al atardecer.
viernes, 22 de agosto
11ºC
-7ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
16ºC
-11ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
17ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con ráfagas de viento al atardecer.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
viernes, 22 de agosto
18ºC
-6ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 22 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo despejado.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo nublado durante el día y llovizna durante la noche.
viernes, 22 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo nublado parcial y llovizna.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna durante la noche.
viernes, 22 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado parcial con llovizna durante el día.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
13ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
viernes, 22 de agosto
13ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.