Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
jueves, 21 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado por la tarde.
jueves, 21 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
26ºC
13ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
26ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 21 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
jueves, 21 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.