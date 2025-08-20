Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
12ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas durante la noche.
jueves, 21 de agosto
12ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas durante la noche.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 21 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 21 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
jueves, 21 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.