Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 20 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, miércoles, 20 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
jueves, 21 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo cubierto por la tarde.
jueves, 21 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo nublado por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 21 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
jueves, 21 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado a cielo con nubes dispersas por la tarde variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 21 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado a cielo con nubes dispersas por la tarde variando a cielo nublado parcial al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
jueves, 21 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
jueves, 21 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
jueves, 21 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 20 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
jueves, 21 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.