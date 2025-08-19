Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 19 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
17ºC
-2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día ; ráfagas de viento y heladas.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con cielo nublado al atardecer.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
27ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
miércoles, 20 de agosto
27ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; heladas y ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.