Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con viento moderado a cielo nublado parcial por la noche.
miércoles, 20 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con viento moderado a cielo nublado parcial por la noche.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con viento moderado a cielo nublado parcial por la noche.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con viento moderado a cielo nublado parcial por la noche.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.
miércoles, 20 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con viento moderado a cielo nublado parcial por la noche.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con viento moderado a cielo nublado parcial por la noche.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.
miércoles, 20 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.