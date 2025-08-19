HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 19 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

AMBO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

AUCAYACU - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana con brillo solar por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la tarde.

CARPISH - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.

CHAGLLA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.

HUANUCO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la tarde.

JACAS CHICO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
13ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.

LA DIVISORIA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

LA UNION - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a cielo nublado parcial por la noche.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.

PUERTO INCA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.

PUMAHUASI - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día con lluvia.

SAN RAFAEL - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 20 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

TINGO MARIA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

TOURNAVISTA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
