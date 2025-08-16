Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
12ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
-6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas al atardecer.
domingo, 17 de agosto
20ºC
-6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
17ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y ráfagas de viento al atardecer.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
15ºC
-8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 17 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto con lluvia al atardecer.
domingo, 17 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 17 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 17 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día y ráfagas de viento al atardecer.