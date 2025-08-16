Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la noche con lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo nublado a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado por la noche y cielo con nubes dispersas hacia la madrugada.
domingo, 17 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado por la noche.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde.
domingo, 17 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde y cielo nublado por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde.
domingo, 17 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
domingo, 17 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado por la tarde.
domingo, 17 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto y llovizna ligera en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
domingo, 17 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo nublado por la mañana , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
domingo, 17 de agosto
15ºC
4ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
15ºC
5ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche con lluvia ligera.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera por la mañana ; cielo nublado hacia el mediodía variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
domingo, 17 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento ; cielo nublado por la noche.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial , cielo nublado por la noche y cielo con nubes dispersas hacia la madrugada.
domingo, 17 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día , cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
domingo, 17 de agosto
25ºC
17ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.