Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 16 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, sábado, 16 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 17 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 17 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
16ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
17ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 17 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
domingo, 17 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 17 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 16 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 17 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte por la tarde.