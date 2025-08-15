Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 15 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, viernes, 15 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 15 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día ; lluvia frecuente y chubascos.
sábado, 16 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día ; lluvia frecuente y chubascos.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
sábado, 16 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
sábado, 16 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
sábado, 16 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 16 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 15 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia.
sábado, 16 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.