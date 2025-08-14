HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 14 de agosto
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 14 de agosto

CARUMAS - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.

ICHUÑA - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; heladas.
viernes, 15 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.

ILO - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

MOQUEGUA - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.

OMATE - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.

PUQUINA - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.

UBINAS - MOQUEGUA

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 15 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
