Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 14 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; heladas.
viernes, 15 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 15 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
viernes, 15 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.