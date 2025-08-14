Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
viernes, 15 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a chubascos.
viernes, 15 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con chubascos.
viernes, 15 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
viernes, 15 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a chubascos.
viernes, 15 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento.
viernes, 15 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento.
viernes, 15 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia y ráfagas de viento.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia.
viernes, 15 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
viernes, 15 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos.
viernes, 15 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día.