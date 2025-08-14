Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial , lluvia al atardecer.
viernes, 15 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
viernes, 15 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con lluvia moderada al atardecer.
viernes, 15 de agosto
16ºC
11ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día , cielo cubierto con lluvia moderada al atardecer.
viernes, 15 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con lluvia al atardecer.
viernes, 15 de agosto
26ºC
12ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado con tendencia a lluvia y granizo al atardecer.
viernes, 15 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos.
viernes, 15 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día , lluvia y chubascos.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado con tendencia a lluvia y granizo al atardecer.
viernes, 15 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente y chubascos al atardecer.
viernes, 15 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia frecuente.
viernes, 15 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia al atardecer.
viernes, 15 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , lluvia.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos al atardecer.
viernes, 15 de agosto
26ºC
19ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , lluvia moderada y chubascos.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo nublado con lluvia al atardecer.
viernes, 15 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo cubierto a cielo nublado durante el día , chubascos.