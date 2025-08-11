Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
- Lloviznas y frío continuarán en Lima este fin de semana: estos son los distritos más afectados, según Senamhi
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 11 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
23ºC
14ºC
Llovizna ligera en las primeras horas de la mañana con cielo nublado parcial , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
martes, 12 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado al atardecer.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial al atardecer.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche.
martes, 12 de agosto
20ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado al atardecer.
martes, 12 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto a cielo nublado parcial durante el día y cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la noche variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo nublado por la noche.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 12 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde ; cielo cubierto por la noche.
martes, 12 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana , cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial al atardecer.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
23ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche.
martes, 12 de agosto
21ºC
17ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde.