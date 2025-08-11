Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 11 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, lunes, 11 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
27ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
28ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 12 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 11 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
martes, 12 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.