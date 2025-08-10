Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 10 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer y durante la noche.
lunes, 11 de agosto
20ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer y durante la noche.
lunes, 11 de agosto
20ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial durante la noche.
lunes, 11 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
14ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
15ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
lunes, 11 de agosto
17ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
16ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial durante la noche.
lunes, 11 de agosto
19ºC
-11ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial durante la noche.
lunes, 11 de agosto
20ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día con llovizna durante la noche.
lunes, 11 de agosto
16ºC
-12ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
-16ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
18ºC
-18ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
lunes, 11 de agosto
16ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
16ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado al atardecer.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
17ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo despejado.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer y por la noche.
lunes, 11 de agosto
19ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con llovizna hacia el mediodía.
lunes, 11 de agosto
30ºC
12ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a llovizna al atardecer.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
24ºC
18ºC
En las primeras horas de la mañana neblina variando a cielo nublado parcial con llovizna al atardecer.
lunes, 11 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a llovizna al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 11 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.