Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
30ºC
13ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera y viento moderado.
lunes, 11 de agosto
30ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera y viento moderado.
lunes, 11 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado parcial por la noche.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía a cielo nublado parcial al atardecer a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
lunes, 11 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con lluvia y viento moderado.
lunes, 11 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo cubierto con por la tarde con lluvia y viento moderado.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera y viento moderado.
lunes, 11 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía a cielo nublado parcial por la noche.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
33ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
lunes, 11 de agosto
33ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
36ºC
17ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la noche.
lunes, 11 de agosto
36ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
32ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera por la noche.
lunes, 11 de agosto
32ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.