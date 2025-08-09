Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ucayali, vía Senamhi HOY, 9 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia frecuente y chubascos , ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia frecuente y ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , lluvia frecuente y ráfagas de viento.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día , lluvia y chubascos , ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día , chubascos y lluvia frecuente , ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con lluvia.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
28ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día , lluvia frecuente y chubascos , ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.