Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia , viento moderado y descenso de temperatura diurna.
domingo, 10 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a viento moderado , descenso de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera , viento moderado y descenso de temperatura diurna.
domingo, 10 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a viento moderado , descenso de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y descenso de temperatura diurna.
domingo, 10 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia , descenso de temperatura diurna , descenso de temperatura nocturna y viento ligero.