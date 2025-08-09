Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 9 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, sábado, 09 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y varios heridos
- Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 9 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.
domingo, 10 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.
domingo, 10 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.
domingo, 10 de agosto
19ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
28ºC
5ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.
domingo, 10 de agosto
27ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 10 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 09 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 10 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.