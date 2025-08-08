Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
-9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
-6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
-6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
16ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
14ºC
-7ºC
Cielo nublado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
14ºC
-7ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
15ºC
-6ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
15ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
16ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado al atardecer.
sábado, 09 de agosto
16ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 09 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
-8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
-7ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
19ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
-12ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
14ºC
-10ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
14ºC
-10ºC
Por la mañana neblina con llovizna al atardecer.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
-16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
19ºC
-16ºC
Cielo despejado durante el día.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 09 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado durante la noche.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado durante el día.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto con lluvia al atardecer.
sábado, 09 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día variando a lluvia por la mañana.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día.
sábado, 09 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna por la mañana y al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 09 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.