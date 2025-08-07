Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 7 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, jueves, 07 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 08 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 07 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
viernes, 08 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.