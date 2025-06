Peruana en Tel Aviv revela cómo vive el conflicto tras el bombardeo de Irán a Israel: "Nunca sabes dónde va a car el misil"

Desde hace 7 años, Andrea Bisso, una joven peruana de 29 años, vive en Tel Aviv, Israel, junto a su pareja. No obstante, su rutina de vida cambió por completo desde el pasado 13 de junio, día que empezó una nueva escalada de ataques entre Irán e Israel. Hoy, vive bajo contantes alertas, explosiones y ansiedad permanente que la obliga a correr al refugio varias veces al día.

Andrea, quien trabaja como creadora de contenido audiovisual, relata que algunos días recibe hasta 4 alertas por misiles. En una ocasión, un proyectil irrumpió cerca a su casa y la dejó en estado de shock. Admite que no se ha acostumbrado a esta nueva realidad y que lo único que desea es salir temporalmente del país para encontrar paz.

PUEDES VER: China acusa a Estados Unidos de violar acuerdos tras bombardear planta nuclear de Irán y pide un inmediato cese al fuego

Vive con miedo constante

El refugio más cercano está a dos cuadras de su hogar, y cada vez que suenan las sirenas, no duda en correr. El 13 de junio fue un día que marco un antes y después. “A las 2:58 de la madrugada nos llegó una alerta muy diferente, más fuerte que las anteriores. Salimos con mochilas porque no era cualquier ataque, era uno de Irán”, cuenta Bisso a BBC Mundo.

A pesar de la tensión, muchos israelíes continúan con sus vidas y es algo que sorprende a Andrea. " Los israelíes son relajados, no entran en pánico. Las playas están llenas. Pero yo no puedo evitarlo, me pongo nerviosa cada vez que suena una alerta”, afirma.

Solo pide paz

Andrea ha pensado en salir temporalmente del país cuando los vuelos se reanuden, entre sus opciones se encuentra Europa y Perú. Actualmente, las únicas vías de escape son terrestres y se encuentran totalmente colapsadas. “Me encanta vivir en Israel, especialmente en Tel Aviv, pero necesito un respiro de las alarmas”, señala.

Desde su experiencia, hace un llamado a la empatía. “Ambos lados estamos sufriendo. Nadie quiere esta guerra. Lo que más queremos es paz y tranquilidad”. Su historia refleja el miedo silencioso que enfrentan muchos latinoamericanos que residen en zonas de conflicto.