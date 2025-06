Jugadores de Copa Perú denuncian amenazas de muerte antes de la final distrital en Piura: se registraron enfrenamientos entre barristas

El encuentro deportivo entre Unión Deportivo Puro Corazón de La Unión y Porvenir Huáscar de Castilla, en Piura, correspondiente a la final de la liga distrital de la Copa Perú, terminó en una violenta gresca que dejó dos jugadores y un hincha con cortes en la cabeza. Además, tres futbolistas del equipo unionense denunciaron haber recibido amenazas de muerte horas antes del partido.

Según narró un testigo de los hechos, luego del término del encuentro deportivo, que le dió el pase a la liga departamental al equipo de La Unión, un grupo de barristas de Porvenir Huáscar ingresó a la cancha del estadio Manco Inca, en el distrito Castilla, para agredir a los futbolistas del equipo rival y a los árbitros. Además, también se agredió a los hinchas que llegaron desde La Unión, golpeándolos y arrebatándoles algunas pertenencias como tarolas o banderas.

Un testigo detalló que los jugadores tuvieron que resguardarse en casas aledañas al estadio al momento de salir, ya que en los exteriores del recinto deportivo también se encontraba una turba de hinchas del equipo local. En cuanto a los heridos, estos fueron trasladados hacia el centro médico de La Unión, donde sus heridas fueron suturadas.

Jugadores recibieron mensajes amenazantes por WhatsApp antes del encuentro

Los asistentes al encuentro criticaron la falta de seguridad durante el evento. Denunciaron que solo seis agentes policiales estuvieron presentes y no pudieron controlar a los barristas . "No había garantías para que jueguen. Inclusive en el partido anterior entre El Olimpia y Kokera también se produjeron agresiones. No había ni una ambulancia", señaló un testigo.

Tres jugadores de Unión Deportivo Puro Corazón denunciaron que en horas de la mañana de este domingo recibieron mensajes amenazantes a sus teléfonos celulares. "En el barrio de Castilla, te tengo en la mira. Hoy te mueres p*rro . Me dieron 20.000 soles por tu cabeza", se lee en el mensaje de WhatsApp firmado por el grupo "La Nueva Generación del Norte". Asimismo, les hicieron llegar el vídeo de un arma de fuego.

Los afectados han solicitado mayor protección y que la liga departamental de la Copa Perú tome acciones frente al incremento de actos violentos en este tipo de encuentros.

