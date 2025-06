Piura también tiene su Sarita Colonia: conoce la historia de la Chavaquita Milagrosa

La Chavaquita Milagrosa es una figura que cada vez adquiere mayor veneración popular en la región de Piura. Los creyentes se acercan a diario al altar que se ha construido en torno a su tumba, ubicada fuera del emblemático colegio San Miguel y le piden que sane sus enfermedades o guíe a sus familias. ¿Quién es esta mujer a la que se le atribuyen actos milagrosos?

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Angelica Flores Castillo fue una joven madre de familia de origen huancabambino, víctima de feminicidio. Quien era su pareja, un hombre asiduo al alcohol y la violencia, la golpeó y enterró causándole la muerte un 21 de febrero de 1948.

Según narran los miembros de la hermandad de esta santa popular, se habría intentado retirar el cuerpo del lugar; sin embargo, fue imposible hacerlo, por lo que allí mismo se estableció la tumba de la madre de familia, aunque no tenía féretro.

Con el paso de los años, Angélica Flores comenzó a adquirir fama de milagrosa. Carmen Palacios, quien forma parte de la hermandad, contó que hace 15 años acudió a la tumba de la Chavaquita en busca de ayuda luego de que se le diagnosticara una pancreatitis.

"Mi padre, que era profesor del colegio San Miguel, me dijo 'anda, allí hay una crucecita que es milagrosa de un alma bendita'. Le pedí que me ayude, para que no sufran mis hijos. En ese momento sentí en mi cabeza como un aura brillante y que me decía el alma 'tú no te vas a morir, Jesucristo te va a curar'. Créanmelo", narró emocionada la creyente.

¿Por qué se la conoce como Chavaquita?

Sobre el apodo con el que popularmente se le conoce a Angélica Flores, Carmen Palacios relató que surgió un 21 de febrero, cuando se llevaba a cabo una paraliturgia por el aniversario de muerte de la santa popular.

La creyente detalló que el sacerdote se acercó al velero frente a la tumba para encender los cirios cuando estos se prendieron solos.

"El padre preguntó '¿de dónde es ella?', le dijeron que era de Huancabamba. Después de eso señaló que 'a las huancabambinas se les dice chavacas, la llamaremos Chavaquita Milagrosa'. Se quedó con ese nombre", apuntó Palacios.