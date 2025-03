Chery e Incamotors inauguran su nuevo punto de venta en Ica y fortalecen su presencia en el sur del país

Chery Perú, en alianza con Incamotors, refuerza su presencia en el sur del país con la apertura de un nuevo punto de venta en la ciudad de Ica. Ubicado en Carretera Panamericana Sur Km. 296, Subtanjalla, este moderno establecimiento ofrecerá a los clientes una experiencia integral de compra y postventa con los más altos estándares de calidad y atención.

El evento de inauguración se llevó a cabo el 19 de marzo y contó con la presencia de ejecutivos de Chery Perú, representantes de Incamotors, invitados especiales y medios de comunicación. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer los modelos más recientes de Chery, acceder a beneficios exclusivos y disfrutar de una experiencia diseñada para destacar la innovación y tecnología de la marca.

Con este nuevo concesionario, Chery reafirma su compromiso con el mercado peruano, brindando un servicio integral que incluye asesoramiento especializado, pruebas de manejo, opciones de financiamiento accesibles y una amplia red de soporte técnico y repuestos.

"La apertura de esta nueva tienda en Ica es un paso estratégico en nuestra expansión nacional. Queremos acercarnos más a nuestros clientes, ofreciéndoles calidad, tecnología y un respaldo sólido en cada etapa de su experiencia con Chery", señaló Juan Francisco Figari, Subgerente Comercial de Chery en Perú.

Incamotors, concesionario con más de 100 años de trayectoria en el mercado automotriz peruano, se suma a esta expansión reafirmando su compromiso con la excelencia en atención y servicio. "Nos enorgullece ser parte del crecimiento de Chery en el país. Con esta nueva tienda en Ica, seguimos acercando las mejores opciones de movilidad a nuestros clientes, con la garantía y confianza que nos caracteriza", destacó Ernesto Pérez, Gerente de Incamotors.

Chery e Incamotors invitan a todos los amantes del diseño, la tecnología y la seguridad automotriz a visitar la nueva tienda en Ica y descubrir las ventajas de ser parte de la familia Chery.

Para más información, visita www.chery.pe o sigue a Chery Perú en sus redes sociales.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Incamotors

Incamotors es el concesionario de vehículos más antiguo del Perú, con más de 100 años de experiencia en el sector automotriz. Representa a diversas marcas líderes del mercado y cuenta con presencia en Arequipa, Cusco, Juliaca e Ica, brindando un servicio integral que incluye venta, financiamiento y postventa especializada.

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices: Kia, MG, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Gac Motor.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

[CONTENIDO PATROCINADO]