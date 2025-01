Chery es reconocida como líder en calidad y satisfacción al cliente

[CONTENIDO PATROCINADO]

Chery, la marca china número uno en exportaciones durante 21 años consecutivos, reafirma su liderazgo en el mercado automotriz al encabezar, por segundo año consecutivo, el Informe de Calidad Inicial de Vehículos Nuevos de China 2024 (IQS) de J.D. Power.

Este prestigioso estudio destaca a Chery como la marca china con el menor índice de problemas por cada 100 vehículos, posicionándola como referente de calidad e innovación dentro de su mercado. El compromiso constante de Chery por desarrollar vehículos que no solo garantizan una experiencia de conducción excepcional, sino también niveles superiores de seguridad en cada trayecto se ven reflejado en este resultado.

El informe también revela una evolución notable en la industria automotriz de China, donde la brecha de calidad entre marcas locales e internacionales continúa reduciéndose. Por ejemplo, en los últimos tres años, las marcas chinas han superado de manera constante a sus competidoras internacionales, tanto a las de gran volumen como a las premium, en la categoría de asistencia a la conducción. Además, se ha notado que los problemas reportados por cada 100 vehículos de marcas premium han aumentado por segundo año consecutivo, marcando un contraste con la disminución total en las marcas chinas.

En este contexto, Chery ha ascendido al sexto lugar en la clasificación absoluta de marcas de gran volumen y ha colocado su modelo Tiggo 7 Plus, un vehículo de última generación que fusiona seguridad y estilo, como líder en el segmento de SUV compactos económicos.

Cabe destacar que el éxito de Chery no se limita a la calidad de sus vehículos, sino que también sobresale por el trato excepcional hacia sus usuarios. Según otro estudio de J.D. Power sobre Satisfacción del Cliente (CSI) 2024, que evalúa la experiencia de servicio posventa en concesionarios oficiales, Chery ocupa el segundo lugar entre las marcas locales y el tercero en el ranking global de marcas de volumen. Este reconocimiento demuestra el esfuerzo de Chery por ofrecer una experiencia integral que va más allá de la compra, superando las expectativas de sus clientes en todo momento.

Innovación y excelencia como claves del éxito

Chery continúa demostrando que la innovación, el compromiso con la calidad y el enfoque en el cliente son pilares fundamentales para mantenerse a la vanguardia en un mercado en constante evolución. Estas distinciones refuerzan su posición como una de las marcas más confiables y competitivas en el panorama automotriz global.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.200 millones de euros a nivel global en 2023 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción, carsharing y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace más de 18 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, visite: www.astara.com