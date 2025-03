Santa Anita: joven muere atropellado en Vía de Evitamiento al perseguir a delincuentes que lo asaltaron

David Mendoza, un barbero de 21 años de edad, perdió la vida al ser atropellado en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Santa Anita. El joven, a bordo de su motocicleta, perseguí a dos delincuentes que, solo minutos antes, le robaron su celular.

De acuerdo con información de RPP, el motociclista se adentró en el carril contrario de la vía, en dirección de norte a sur. En un primer momento, el barbero logró atrapar a uno de los delincuentes; sin embargo, durante la persecución, fue embestido por un automóvil negro. El impacto resultó en su fallecimiento instantáneo.

Imágenes difundidas por Lima Expresa muestran que el choque fue de tal magnitud, que el cuerpo de Mendoza salió expulsado varios metros.

"Él, en su desesperación por atrapar a los ladrones, se ha metido en sentido contrario y a uno de los delincuentes le ha impactado con la moto. En eso la moto ha patinado y un carro lo ha embestido", señaló un familiar de Mendoza a Exitosa.

Los delincuentes lograron seguir con su escape hasta llegar al peaje de Santa Anita, donde uno de ellos fue detenido. No obstante, los familiares de David Mendoza señalaron que este individuo fue liberado poco tiempo después sin ninguna justificación.

"Salió cojeando hacia el peaje y ahí lo habían agarrado, pero cuando nosotros hemos llegado no había nadie. Nadie nos da respuesta de por qué liberaron a esa persona, es el responsable. El testigo me dice que ahí lo habían agarrado. No entendemos por qué lo soltaron", agregó la familiar.

Los delincuentes responsables del robo siguen en libertad. En tanto, el conductor y el vehículo que causaron la muerte del joven barbero fueron llevados a la comisaría de Santa Anita.

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.