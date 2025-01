Cámara registra el impactante choque de una retroexcavadora en Lurigancho-Chosica y vecinos exigen medidas urgentes

El conductor de una retroexcavadora perdió el control del vehículo mientras transitaba por la avenida Unión Jicamarca, en Lurigancho-Chosica, arrasando con todo a su paso. Una cámara de seguridad de la zona captó el momento exacto del accidente.

En las imágenes se aprecia cómo la retroexcavadora colisiona con un puesto de comida, un poste de luz e incluso un semáforo de la zona. Además, se observa a un grupo de personas que, al notar que el vehículo se aproximaba a gran velocidad mientras comían en el negocio, huyeron corriendo y lograron salvarse de ser arrollados.

Los vecinos de la zona señalan que los accidentes vehiculares son frecuentes en esta localidad. De hecho, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el incidente con la retroexcavadora, un camión que transportaba cerdos chocó contra la berma central hace unos días.

"En este mes también hubo un accidente de un camión que traía chanchos, el de ayer y así constantemente. Vienen del otro lado con peso. Aquí transitan niños, hay colegios grandes", comentó un vecinos para América TV.

La avenida donde ocurrió el accidente presenta una pendiente muy pronunciada. Aunque cuenta con un rompemuelle, este suele ser ignorado por los vehículos. Según algunos vecinos, esta falta de respeto por las señales, junto con la pendiente, sería una de las principales causas de los frecuentes accidentes en la zona.

"Deberían implementar medidas de seguridad para que no pasen más accidente. Se siente la pendiente", expresó el conductor de una combi.

Ambulante perdió su carrito de churros tras choque de retroexcavadora

La retroexcavadora también destruyó el carrito de churros de Betty Sánchez, una vendedora ambulante de Lurigancho-Chosica. En las imágenes se puede ver cómo la señora corre para salvar su vida al notar que el vehículo se acercaba peligrosamente. No obstante, tras tres años trabajando en ese lugar, perdió su medio de sustento.

"Yo me di cuenta cerca porque hacía chispas y corro. Tenía una madre con sus hijitas, justo me estaban comprando, me estaba pagando recién", contó en América TV.

Los vecinos afirman que llevan más de dos años solicitando la instalación de rompemuelles en la zona o la implementación de planes de desvío para vehículos pesados. Sin embargo, manifiestan su frustración al sentirse desatendidos por las autoridades municipales.

"Estamos indignados por esta situación. Nosotros vamos a tomar cartas en el asunto porque no podemos seguir viendo que muchas familias sean enlutecidas por estos trágicos accidentes. Vamos a evaluarlo en una próxima asamblea general y vamos a tener que levantarnos", comentó un dirigente vecinal.

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.