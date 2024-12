Geremias Najarro Zamora, un exprofesor con más de 40 años de servicio en el sector público, enfrenta una grave situación al no recibir su pensión de jubilación desde enero de 2024. A pesar de haber realizado múltiples gestiones ante las autoridades competentes, la falta de respuesta ha prolongado su espera durante casi 12 meses, impactando seriamente su salud y calidad de vida.

Con una trayectoria de 44 años en el sector educativo, Najarro ocupó cargos como docente, director y profesor de Educación Física. Sin embargo, tras su cesación el 23 de diciembre de 2023 y la presentación de su solicitud de jubilación el 4 de enero de 2024, conforme a la Ley 2530, no ha logrado obtener la atención adecuada para resolver su caso.

La situación se agravó aún más con la pérdida de su expediente, que incluía 287 folios, obligándolo a presentar nuevamente toda su documentación en mayo de 2024. Aunque su caso fue derivado a la ONP en agosto, la respuesta ha sido insatisfactoria, al señalar observaciones sobre la legibilidad de sus boletas, las cuales aún no han sido subsanadas.

Exprofesor con hipertensión denuncia no recibir pensión

Geremías Najarro ha llevado a cabo numerosas gestiones, incluyendo visitas constantes a la UGEL 06 y a la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahora no ha obtenido ninguna respuesta. “Haciendo las gestiones, tocando la puerta de la Defensoría y visitando la UGEL permanentemente, no obstante, hasta ahora no recibo respuesta alguna”, declaró Najarro a Exitosa.

La falta de una pensión ha impactado directamente en su salud, ya que Najarro, quien padece hipertensión, no ha podido recibir los medicamentos que necesita de EsSalud para controlar su condición. "Dicen que no están pagando y no hay atención para mí (...) Desde julio a la fecha no recibo las pastillas que debo tomar para la hipertensión, el colesterol, entre otros", lamentó. Esta situación no solo pone en riesgo su bienestar, sino que también vulnera sus derechos como jubilado.

A pesar de haber cumplido con todos los trámites necesarios, su caso resalta una problemática recurrente para muchos exprofesores y jubilados que enfrentan trabas similares. “La UGEL respectiva genera todas las boletas y ahí tenían para subsanarlo más rápido, pero lamentablemente yo veo que no hay voluntad de atención a los jubilados”, concluyó.