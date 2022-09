“No tenía con quién dejarlo”: madre fue impedida de ingresar a instituto por llevar a su bebé

Con información de Gianella Aguirre/ URPI-LR

Una madre de familia y estudiante del quinto ciclo del instituto Certus sede norte denunció que el último 10 de septiembre fue impedida de ingresar a este centro debido a que llevaba en brazos a su bebé . La agraviada, previamente, había conversado con el área académica y su docente para que le permitan tomar la clase con su recién nacido, debido a que no tenía con quién dejarlo; sin embargo, el agente de seguridad le negó el paso.

“Al acercarme a la puerta, el de seguridad me impidió el ingreso con mi hijo. Le pedí explicaciones o el porqué, pero me dijo que no le habían dado órdenes para que mi bebé ingrese al instituto . Yo había conversado previo a que vaya a Certus (...) Ellos me dieron el visto bueno”, sostuvo a La República.

Tras estos hechos, el vigilante se comunicó con sus superiores, pero tampoco le dieron permiso. “Me dijeron que no se iba a poder”, agregó. Asimismo, la joven pudo conversar con la misma trabajadora del área académica, que en un inicio recibió el visto bueno; no obstante, le dijo que “no podía hacer nada”. Asimismo, no le ofreció más soluciones. Ante ello, la afectada solicitó el libro de reclamaciones para así hacer valer sus derechos como estudiante.

“ Yo no tenía con quién dejar a mi bebé, soy madre soltera y quiero continuar con mis estudios porque es la única manera de poder sustentar a mi hijo ”, manifestó la alumna que estudia la carrera de Administración bancaria.

Finalmente, el profesor del curso la ayudó a que pueda ingresar a exponer, pero la estudiante solo estuvo 15 minutos dentro y se retiró debido al mal momento que tuvo que pasar. Asimismo, el maestro mencionó a los administrativos que en otra sede sí habían permitido el acceso a una madre con su menor, dado que son casos especiales y no es usual que asistan a clases con ellos .

Hasta la fecha, el instituto Certus no se ha manifestado sobre el tema.