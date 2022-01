Decano del Colegio Médico del Perú advierte que hospitales y centros se están quedando sin personal

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, señaló que ante la tercera ola del coronavirus, un gran porcentaje del personal se ha visto afectado por la enfermedad. Ante este incremento de la tasa de contagios, nuevamente, pidió al Congreso de la República que se apruebe la ley de doble percepción.

“En los hospitales y los centros de salud de primer nivel, hay una alta tasa de contagios del personal médico. Yo he estado en Chiclayo hace una semana, donde en dos días, se infectaron 61 galenos y así sucesivamente. Lamentablemente, hasta esta fecha, el Congreso no aprueba la ley de la doble percepción. Nos estamos quedando sin médicos. Entonces, ¿quiénes van a atender? Hay muchos médicos que están enfrentando un juicio, lo cual es injusto porque están resolviendo un problema grave y hasta ahora, no se discute en el Pleno”, dijo en RPP Noticias.

Asimismo, el representante del gremio detalló qué significaría la aprobación de dicha ley. “Esa Ley implica que un médico puede trabajar en el Seguro Social y en el Minsa, sus 150 horas. En provincias no hay especialistas, ¿quiénes van a atender? Encima, los médicos que han dado su vida por atender en el primer nivel los están enjuiciando porque no hay una disposición. La Comisión de Salud ya aprobó, pero en el Congreso aún nada. Exigimos que ya actúen ”, agregó.

Urquizo resaltó que se está dando “un maltrato a los médicos” al contratarlos solo por unos meses para atender COVID-19. “No puede ser posible (...) Este es un tema que se discute desde el Gobierno pasado”, precisó.

Toque de queda debió ser retirado hace tiempo

El decano aseveró que la medida del toque de queda debió retirarse hace tiempo.

“Esa medida que tomaron por Año Nuevo no ha evitado que la gente se contagie. La gente igual se ha reunido en ambientes más cerrados y de repente más horas para que el toque de queda sea a las 11 p. m. y se amanecieron”, manifestó.