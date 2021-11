Willy Alberto Quijano Aslla es un docente cusqueño que labora en la institución educativa de Ivochote, distrito de Echarati (La Convención). El último sábado, se presentó al examen nacional de nombramiento con la esperanza de una plaza estable en Cusco; sin embargo, se decepcionó al corroborar que la prueba se filtró antes de la evaluación.

Quijano cuenta que recibió la prueba en la madrugada del sábado, horas antes de la evaluación, a través de la cuenta grupal de WhatsApp del Centro de Capacitación Auge Perú en el que se inscribió para reforzar sus conocimientos. “Por WhatsApp nos dijeron no se dejen sorprender con esta prueba que está circulando”, contó. El mensaje fue enviado por Juan Núñez Concha, el facilitador del grupo.

Profesor cusqueño denunció ante Fiscalía filtración de examen de nombramiento. Foto: La República

El profesor cusqueño asistió a rendir su examen. Le tocó el aula 50 de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco (Unsaac). Al recibir la prueba, se percató que eran las mismas preguntas. “No podía creerlo. Eran las mismas. En ese momento me recupero del asombro y llamo a la evaluadora y le digo que yo tengo la prueba, luego vino la supervisora, pero me dijeron que me tranquilizará y siga dando mi examen. No me creyeron supongo, pero empezaron a vigilarme ”, narró a La República.

Según Quijano nadie le hizo caso. “Yo quería mostrarles que tenía la prueba en el celular. Fui a la comisaría de Tawantinsuyo, pero no tomaron mi denuncia. Fui a la Fiscalía tampoco. Estaba indignado”, agregó.

El docente logró finalmente presentar su denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción el último lunes. Según el acta fiscal, Quijano adjuntó los pantallazos de su celular y la copia del examen que rindió.

“ Ojalá mis demás colegas también denuncien. Solo en mi grupo hay como 500 personas que recibieron también la prueba. Nosotros esperamos con ilusión el nombramiento y ocurren estas cosas. Ante las evidencias, la prueba debe anularse ”, señaló Quijano.

El maestro es uno de los 2.500 alumnos virtuales de Auge Perú a los que el facilitador Juan Núñez Concha envió la prueba, la madrugada del sábado, desde Lambayeque. Según declaró el capacitador, el examen se filtró días antes y se compartía a través de las redes sociales del magisterio.