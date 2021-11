Zorro Run Run: ¿cómo llegó a Comas y por qué aún no puede ser capturado?

El famoso zorrito Run Run lleva cerca de una semana escabulléndose de los especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), quienes buscan atraparlo para trasladarlo al zoológico de Huachipa, ya que lamentablemente no podrá volver a su hábitat natural por haber sido criado como una mascota desde que era un cachorro.

Mucho se ha dicho acerca de la llegada de Run Run al asentamiento humano Sol Naciente de Comas. En un primer momento, una de las vecinas de la zona (Maribel Sotelo) aseguró que su hijo creyó haber comprado un perro de raza husky siberiano en el Centro de Lima, pero con el transcurrir de las semanas notaron que no se trataba de un can.

El zorro andino tiene ocho meses de edad y fue comprado de manera clandestina en el Centro de Lima. Foto: captura de Latina

Por su parte, el adolescente usó su perfil de TikTok para dar su versión acerca del animal silvestre que viene causando serios problemas en su vecindario, ya que se comió a las gallinas, patos y cuyes de los habitantes de la zona.

“El zorrito fue encontrado en el Centro de Lima por mí, yo lo vi con heridas en la cabeza, en la patita, en el pecho, me dio muchísima lástima. Leí muchos comentarios que decían ‘adopta, no compres’, yo lo hubiera adoptado si hubiera sido un perrito que necesitaba mi ayuda. Run Run tenía precio en ese momento, a mí no me importaba la raza, solo pensé en ayudarlo, cuando creció ya sabía que era un zorro”, explicó el joven.

“Yo ya había hecho mi reporte hacia Serfor, pero no me respondieron ni vinieron, y por eso ya se iba ir a la sierra, pero por los relámpagos se asustó y se escapó”, continuó.

El 24 de mayo Run Run habría escapado de la vivienda donde fue criado y desde entonces deambula por el asentamiento humano de Comas. Hasta el momento, la familia se ha hecho cargo de los destrozos que causa el animal silvestre, mientras esperan que Serfor por fin logre trasladarlo.

¿Por qué el zorro Run Run aún no puede ser capturado?

Tras los constantes pedidos de ayuda por partes de los vecinos de Sol Naciente, Serfor inició la búsqueda del zorro Run Run el pasado 3 de noviembre. Los especialistas de la entidad dejaron un señuelo con somníferos para dormir al animal; no obstante, este método no funcionó y ahora optan por otra modalidad.

Con el apoyo de drones, los técnicos vienen monitoreando la conducta del zorro andino para rescatarlo y brindarle la atención que requiere. Sin embargo, hay vecinos que se han encariñado con él y perturban los esfuerzos para dar con su paradero.

“Es por ello que el Serfor insta a los vecinos de Sol Naciente y a los medios de comunicación a no obstaculizar las actividades de los especialistas de fauna silvestre, para que se pueda capturar a Run Run de acuerdo con los criterios de bienestar animal, ofrecerle evaluación veterinaria y reubicarlo un centro de cría autorizado para que pueda vivir con otros de su especie”, señaló la entidad a través de un comunicado.

¿Qué problemas ocasiona en la salud de una especie ser criada fuera de su hábitat?

Para un animal silvestre, el hecho de haber sido extraído de su entorno natural ya le crea un gran estrés que puede derivar en una conducta agresiva, la pérdida del apetito, caída del pelo o de las plumas, entre otros efectos sintomáticos por encontrarse en un medio que no es el suyo. Por otro lado, muchos de estos reciben una alimentación que no es la adecuada, ya sea por desconocimiento o falta de ingredientes que forman parte de su dieta natural. Tal situación genera también trastornos digestivos, inmunológicos, entre otros que pueden ocasionar daños en sus organismos.

El zorro que fue comprado como canino en una tienda clandestina del Centro de Lima tendrá un nuevo hogar. Foto: Urpi / La República

Un problema también es el hecho de que si se trata de animales de muy corta edad (pichones, cachorros) y son criados por humanos, estos adoptan un comportamiento distinto al silvestre y pueden incluso contagiarse de enfermedades, parásitos, virus y otros de los animales domésticos. Todo ello conlleva otro problema, de ser el caso de que estos animales sean decomisados o hallados en abandono, no es recomendable (en la mayoría de los casos) que regresen a su entorno natural. Primero porque no podrían sobrevivir, dado que perdieron gradualmente sus hábitos silvestres para obtener alimento; y segundo porque podrían ser portadores de enfermedades que amenacen a sus congéneres en estado silvestre.

El zorrito Run Run fue hallado durmiendo sobre uno de los techos de las viviendas del asentamiento humano Sol Naciente. Foto: captura de América TV

Por lo tanto, lo más recomendable es, casi siempre, derivarlos a centros de rescate, zoológicos u otros para su mantenimiento (previa cuarentena).

¿Cómo puedo denunciar la venta ilegal de animales silvestres?

Debe reportar el hecho a través del aplicativo Alerta Serfor AQUÍ o hacer la denuncia al correo: mesadepartes@serfor.gob.pe o mediante la mesa de partes virtual AQUÍ.

También se puede hacer la denuncia de manera presencial en la sede central del Serfor en Lima (teléfono 01-2259005) o en sus órganos desconcentrados, es decir, a través de las trece Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS).

Los casos de tenencia y/o maltrato de animales domésticos y exóticos (llamas, alpacas, ovejas, caballos, pavos reales, etc.) no son vistos por el Serfor. Ante ello, se recomienda acudir ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y a los gobiernos locales (municipalidades distritales o provinciales).