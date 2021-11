Pedro Prada García: el activista que demandó al Estado para tener el tratamiento gratuito contra VIH

“¿Por qué yo?”, fue la pregunta que se hizo Pedro Pablo Prada García cuando supo su diagnóstico de VIH. A sus cortos 36 años de edad, él tendría que lidiar con la enfermedad que se ha llevado a un promedio de 680.000 personas en 2020 a nivel mundial, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, esto significó un cambio en su vida, ya que después de ello se convirtió en uno de los activistas más reconocidos en la lucha por los derechos de las personas con VIH. Incluso, demandó al Estado peruano para acceder al tratamiento gratuito de antirretrovirales.

“Me hice un diagnóstico por una herpes zóster y ahí me doy con la sorpresa del VIH. Sentí rabia, miedo, cólera e impotencia, pero mi familia nunca me dejó, al contrario, me apoyo a seguir (...) La vida continúa...”, decía Pedro Pablo en una entrevista en AHF Perú. El 1 de noviembre de 2021, sería el último día de vida del activista, quien fue encontrado muerto en su vivienda en La Victoria. Las causas aún son desconocidas, pero se sospecha que dos sujetos lo asesinaron.

José Luis Sebastián Mesones, director regional para la región Andina de AHF y coordinador país de AHF Perú, recuerda a su gran amigo Pedro Pablo como un luchador contra el VIH, los derechos de la población afrodescendiente y el acceso a los pacientes a medicamentos por la enfermedad. Así también, pertenecía a la comunidad LGTBI.

“Él trabajo con el Ministerio de Salud y otras ONG para apoyar en el tema del tratamiento. A parte de activista era promotor comunitario, era un consejero de personas que vivían con VIH y asesoraba al Ministerio de Salud”, contó en La República. Prada era una persona muy querida por su entorno y recordado por su gran labor que realizó en Perú a favor del tratamiento gratuito de VIH.

La demanda contra el Estado

En el año 2000, Pedro Pablo decidió demandar al Estado peruano mediante una acción de amparo para lograr el acceso universal al tratamiento antirretroviral contra el VIH. “Esto es un hito importante, ya que con otras tres personas más, Pedro Pablo presentó ello. Algo que en otros países en Latinoamérica ya se tenía (el tratamiento) desde 1996″, indicó Sebastián Mesones.

Recién en 2004, el Gobierno atendió el pedido tras años de lucha y se promulgó una ley que garantizaba la provisión del tratamiento. Del mismo modo, el país iniciaba un proyecto financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria. Esto fue clave para que luego el Estado asuma los gastos absolutos.

Pedro Pablo —como lo recuerdan sus colegas— representaba para muchos un ejemplo, un maestro, un gran activista de años. “Siempre nos ayudaba en las capacitaciones, en las asesorías de consejería y a su servicio para el diagnóstico temprano de la enfermedad. A todos nos ha consternado lo que ha pasado”, sostuvo el director de AHF Perú.

Sus amigos piden que lo recuerden como una gran persona, incansable activista, luchador contra el VIH, un buen colega, voluntario, educador, pero sobre todo, como un ser que amó la vida.

Cifras de VIH / SIDA al 2021

Según cifras actuales del director de AHF Perú, José Luis Sebastián Mesones, en promedio cerca de 70.000 a 80.000 personas se encuentran en tratamiento antirretroviral en nuestro país. Siendo, la población con más tendencia a la infección a partir de los 18 a 24 años. Por ello, invocó a los jóvenes a realizarse pruebas.

“Hay que tomar en cuenta que se quiere evitar un diagnóstico tardío. Por lo que, nosotros pedimos que acudan a realizarse pruebas y cuidarse adecuadamente”, señaló.

