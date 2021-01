Digemid aún no emite permiso para que ingrese vacuna de Sinopharm al Perú

Hasta la fecha, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) no emite el permiso o registro condicional para autorizar el ingreso del millón de vacunas de Sinopharm al país.

A través de información difundida por Cuarto Poder, se indicó que esta situación se da debido a que los funcionarios peruanos aún están a la espera de que la empresa china termine de entregarle los documentos claves sobre las certificaciones y funcionamiento de su laboratorio en Beijing.

El medio de comunicación señaló que los papeles requeridos llegarán al Perú aproximadamente el miércoles 27 de enero .

El pasado 6 de enero, el presidente Francisco Sagasti anunció que la llegada del primer lote de vacunas contra el coronavirus del laboratorio chino sería este mes. Sin embargo, según la documentación, recién el 13 de enero el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos del Ministerio de Salud (Cenares) emitió el pedido de compra de las vacunas anunciadas, es decir, siete días después del anuncio presidencial. Al día siguiente, Cenares le pidió por primera vez a Digemid que evalúe la información presentada por Sinopharm.

El 20 de enero, la entidad le alcanzó al centro de abastecimiento observaciones y nuevas consultas sobre el laboratorio en Beijing y sobre sus prácticas de manufactura. Ante los nuevos requerimientos de la Dirección General de Medicamentos, la empresa china aseguró que entregaría información en un plazo mínimo de 7 días.

En tanto la institución reguladora no cuente con el registro y no la evalúe, no emitirá el permiso o registro sanitario condicional que necesita una vacuna de emergencia de este tipo.

Finalmente, si Digemid recibiera los datos el mismo 27 de enero, tiene 4 días, hasta el 31 de enero, para evaluarla y emitir la autorización condicional para que ingrese el producto.