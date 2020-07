Coronavirus: Clínica Maison de Santé cobró S/ 475 por Cutenox, pero costo es de S/ 21, según Digemid

Luis Ángel Villanueva

En el día 109 de la emergencia sanitaria, las clínicas siguen cumpliendo un rol vital en la recuperación de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, ¿el acceso a estos servicios está al alcance de todos? Según una denuncia que llegó a La República, la clínica Maison de Santé cobró 425 soles por cada unidad del medicamento Cutenox, que según el observatorio de de Productos Farmacéuticos (Digemid) tiene un precio de 21.40 soles.

Fredy Mas Gáslac, hijo de la paciente internada en la referida clínica, cuenta que para que acepten a su madre le pidieron una garantía de 71 mil soles, de lo contrario, su internamiento no sería posible. “Mi madre dio positivo al COVID, empezó a tener complicaciones al respirar y mi hermana y yo la llevamos a su seguro de EsSalud, pero la demanda era altísima así que decidimos traerla a esta clínica para que pueda atenderse en mejores condiciones”.

La señora Teresa, de más de 64 años, estuvo internada en la clínica Maison de Santé desde el 3 de junio hasta el 17 del mismo mes. A Fredy, su hijo, le correspondía abonar el monto restante para que pueda llevar a su madre a casa. Él pagó 5.600 soles, haciendo un total de 77.075.29 soles por los 15 días de tratamiento para COVID-19.

Según el reporte de atención hospitalaria, la paciente fue medicada con Cutenox de 60 mg, medicamento cuyo compuesto es la Enoxaparina y funciona como un anticoagulante para pacientes COVID-19. Por cada unidad del fármaco le cobraron 475.34 soles, que multiplicado por los 15 días arroja un monto de 7.130.1 soles.

Sin embargo, una revisión de la página del Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos (Digemid) en la asignatura Listado de Bienes Esenciales COVID-19, permite constatar que el medicamento Cutenox tiene un precio de 10 soles en la farmacia del Hospital Sergio Bernales y 65 soles en la farmacia Líder, precio más alto registrado por esa página de consulta.

Piden revisión de la deuda

Fredy se ha endeudado con el banco junto a su hermana y ha enviado un oficio a la clínica para solicitar la revisión de los altos costos de los medicamentos y la atención que su madre recibió “Yo espero que puedan atender mi reclamo pues no me parece justo que me hayan cobrado todo ese dinero cuando la realidad de los precios es distinta. Quiero que se transparente todo”, acotó.

El pasado miércoles 24 de junio, el Gobierno llegó a un acuerdo con las clínicas privadas y fijaron un precio tope de 55 mil soles para atender a pacientes con el virus de la COVID-19 en sus establecimientos privados. El ministro de Salud Víctor Zamora aseguró que este monto incluye costos de medicamentos que estén relacionados al tratamiento del virus.