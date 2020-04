Compraron mascarillas con sobrecosto de 4.3 millones de soles

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), dependiente del Ministerio de Salud (Minsa), compró mascarillas descartables tipo N-95 para protección personal a un precio unitario superior al valor en el mercado, lo que representaría un sobrecosto de 4 302 018 soles.

Cenares por cada mascarilla destinada a la protección de los trabajadores de salud que luchan contra la epidemia del coronavirus, pagó 19,60 soles a la empresa proveedora PMI Médica, sin haber consultado a otras compañías del mercado, como la representante en el Perú de la estatal china Sinohydro Corporation, que ofreció 16,18 soles por unidad.

De acuerdo con el resultado de una intervención de la Contraloría General de la República, la empresa china Sinohydro Corporation se enteró que Cenares había iniciado un proceso de adquisición de máscaras tipo N-95, y no obstante que no había sido invitada -por razones que son justamente materia de investigación- remitió su propuesta económica, muy por debajo del precio de PMI Médica, compañía que sí fue convocada.

GRAN DIFERENCIA

La Contraloría inició una denominada acción de orientación de oficio en Cenares luego de recibir la denuncia de un ciudadano que proporcionó copia de una orden de compra de dicha institución por 1 257 900 mascarillas descartables tipo N-95 a la compañía PMI Médica, a un costo unitario de unitario de 19,60 soles y por un valor total de 24 654 640 soles.

Cotización Sinohydro Corporation. Foto: captura OCI Cenares

A continuación, la Contraloría requirió al Órgano de Control Institucional (OCI) de Cenares, que verifique si efectivamente se había efectuado dicha adquisición. Al revisar la base de datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), y del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), los funcionarios comprobaron que, efectivamente, se había consumado la compra por más de 24.6 millones de soles.

El siguiente paso consistía en determinar si los responsables de Cenares que efectuaron la operación de adquisición habían cumplido con las normas exigidas por ley para comprar bienes de calidad y a un valor del mercado, y según lo establecido por el decreto de urgencia que dispuso de la transferencia de más de 100 millones al Minsa para abastecer de equipamiento y logística al sistema de salud para afrontar el estado de emergencia por el brote de coronavirus.

NADIE AVISÓ

Dos conocidas empresas proveedoras del mismo producto, fueron consultadas si Cenares había solicitado que presentaran sus ofertas, Atlántica de Comercio y Sinohydro Corporation, entre otras. Respondieron que nunca fueron invitadas.

El representante de Sinohydro Corporation, Huang Huayi, incluso informó que no obstante que los precios de sus productores tienen un precio muy competitivo, no fueron convocados. Pero Huang añadió que de todas maneras presentaron su oferta ante el Minsa, del que depende Cenares, pero no recibieron contestación.

“Nosotros siendo una empresa del Estado chino, vista la situación de COVID-19 en el Perú, por iniciativa propia, presentamos una carta propuesta al Ministerio de Salud de mascarillas y ropas protectoras para el conocimiento y consideración de la Entidad, pero no tuvimos ninguna respuesta”.

Sinohydro cotizó la unidad de cada mascarilla a US$ 4,59, que cambio del momento (3,52 soles) represente un valor de 16,18 soles. Cenares abonó a PMI Médica por cada mascarilla 19,60 soles.

La orden de compra de PMI Médica tiene fecha 23 de marzo, y a los pocos días el documento circuló por las redes sociales. El domingo 29 de marzo, en la cuenta de Twitter institucional del Minsa se reprodujo dicho documento y se informó que era falso.

Sin embargo, el reporte de la Contraloría, determinó que la orden de compra es verdadera, por lo que solicitó información al titular de Cenares, Felipe Carrasco Retamozo, sobre las razones de la decisión de adquirir el producto más caro. Carrasco respondió que en el plazo de 10 días hábiles hará el descargo correspondiente.