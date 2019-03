Cajamarca: niegan que la ANA-Marañón confabule con mineras

El director de la Autoridad Nacional del Agua-Marañón (ANA), Wenceslao Cieza Horna, descartó totalmente que su institución se encuentre confabulada con las empresas mineras, porque gozan de autonomía para tomar sus propias decisiones y están al servicio de la población en Cajamarca.

“La ANA no está confabulada con las empresas mineras, es una mala comparación o forma decirle a alguien, la mejor manera de señalarnos como tal, es partir de repente con la acusación y las pruebas que puedan tener, a mí me molesta porque no somos parte de ese ejemplo, sino que tenemos la autonomía suficiente para tomar nuestras propias decisiones y siempre estamos al servicio dela población”, expresó a este diario.

Con ocasión de celebrarse el Día Internacional del Agua, el próximo viernes 22, el funcionario dijo que realizarán el festival del agua, la limpieza del río Mashcón, conjuntamente con un grupo de estudiantes identificados esta conmemoración.

Precisó que los niveles de desconfianza no solo está en el sector agricultura, es a nivel nacional, esos ejemplos ya lo tenemos y no voy a señalar, por lo que la ANA está asumiendo su rol, su función y competencia que le corresponde, no nos estamos corriendo de los temas, sino asumiéndolo con mucha responsabilidad y compromiso, en que cada día vaya mejorando, porque lo que falta en el Perú es devolver la confianza, nosotros estamos trabajando para no solo en términos líricos y verbales como estos, sino partiendo con el ejemplo.