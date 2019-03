Mujer es hallada muerta en extrañas circunstancias [VIDEO]

La madrugada de este domingo, una mujer fue hallada sin vida en su departamento, ubicado en la calle Comandante Jiménez en el distrito de Magdalena del Mar. Ella trabajaba como anestesióloga en el hospital Edgardo Rebagliati.

Los padres de Jessie Ortega Espinoza, de 32 años de edad, llegaron hasta su departamento luego de que la mujer no asistió al bautizo de su sobrino, de quien era madrina. Los familiares intentaron comunicarse con ella vía telefónica en varios momentos; no obstante el móvil estaba apagado y no fue hallado en el lugar. Cuando ingresaron a la vivienda, encontraron el cuerpo en la cama. De acuerdo a las autoridades, el cadáver no presentaba signos de violencia.

‘‘La verdad es que a nosotros no nos ha presentado a nadie, pero sí tenía unos amigos, un enamorado, con los que ha estado saliendo antes’’, afirmó el tío de la mujer, Humberto Espinoza. La familia no descarta que su muerte se trate de un asesinato, motivo por el cual piden que cualquier dato que pueda ayudar con la investigación sea brindado.

El cuerpo de Jossie Ortega fue revisado por el médico legista. Asimismo, el fiscal de turno ordenó el traslado de los restos a la Morgue Central de Lima. La comisaría de Magdalena del Mar se hará cargo de las investigaciones correspondientes.