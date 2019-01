La Victoria: Forsyth cuestionó labor del Poder Judicial por soltar a delincuentes

Indignado. El alcalde de La Victoria, George Forsyth, cuestionó que los delincuentes sean liberados por el Poder Judicial y los policías sean detenidos cuando solo cumplen sus funciones. Así mostró su indignación el burgomaestre luego que Elmo Ramos Acosta, presunto líder de una mafia de extorsionadores, haya sido liberado en menos de 24 horas.

“Cómo es posible que la Policía Nacional haga un esfuerzo y en menos de 24 horas salga en libertad. ¿Qué está pasando con el Perú? Está de cabeza porque los policías son los que se van presos. Acá en La Victoria no lo vamos aceptar”, remarcó Forsyth.

Sin embargo, aseguró que los victorianos se están poniendo de pie y no están mostrando temor. Según añadió, su objetivo es liberar al distrito de todas estas mafias y para ello, ya se están tomando las precauciones correspondientes. Precisó que se ha aumento el resguardo policial para su familia y algunos funcionarios ediles.

En otro momento, el alcalde confirmó a '90 Matinal' que se ha reestructurado al Serenazgo de La Victoria a fin de erradicar a los delincuentes que se encontraban enquistados en este grupo de fiscalización.

“Los vecinos que quieren denunciar un hecho son extorsionados y amenazados. Todo el día me llegan mensajes donde un vecino me escribe y me dice que si no paga los cupos van a incendiar su tienda. Así está viviendo La Victoria”, agregó.

Tras ello, exhortó a los jueces del Poder Judicial que se tomen con seriedad los problemas que está viviendo el distrito. “Por supuesto [formalizaremos una denuncia] Estamos contratando a un equipo de abogados para que se encargue del tema. Porque si la Fiscalía y el Poder Judicial no lo pueden hacer, tendremos que encargarnos nosotros”, indicó.

Por otro lado, calificó de ridículo que La Victoria esté totalmente quebrada y tenga deudas millonarias cuando es el tercer distrito, después de Miraflores y San isidro, que aporta más al país generando empleo en lugares como Gamarra.

Finalmente, señaló que se necesita del apoyo del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para combatir la delincuencia en La Victoria. En ese sentido, recordó que las avenidas Aviación, Huánuco y Parinacocha son vías metropolitanas y por ende, le compete a Lima.